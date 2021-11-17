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Катя Осадчая в стильном образе от украинского дизайнера очаровала сеть: дух захватывает

Новина українською →
Киев, Среда 17 ноября 2021 21:10
Катя Осадчая в стильном образе от украинского дизайнера очаровала сеть: дух захватывает Катя Осадчая (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)
Автор: Ольга Турчаникова

На днях в Киеве прошла церемония вручения наград дизайнерам Best Fashion Awards 2021. В номинации "Лучший мужской дизайнер" победили Ксения и Антон Шнайдер KSENIASCHNAIDER. Лучшим женским дизайнером стала Катя Сильченко и ее бренд "the COAT". Награду "Прорыв года" получил дизайнер Руслан Багинский, а "Лучший дизайнер аксессуаров" - Валерия Гузема "Guzema". Дизайнера Иван Фролов был отмечен премией за социальную ответственность. А Лилия Литковская - за поддержку молодых дизайнеров.

Мероприятие собрало множество знаменитостей из мира моды и шоу-бизнеса.

Катя Осадчая пришла на светское событие в образе от украинского дизайнера Jean Gritsfeldt. Черное платье с объемным бантом на спине стоимостью 450$ дополнили пиджак, головной убор в виде тюрбана с крупной брошью посередине и туфли на каблуках.

Телеведущая использовала фото в роскошном образе, чтобы поздравить коллег с профессиональным праздником.

Катя Осадчая в стильном образе от украинского дизайнера очаровала сеть: дух захватывает
Катя Осадчая в стильном образе от украинского дизайнера очаровала сеть: дух захватываетКатя Осадчая в образе от Jean Gritsfeldt (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

"Скоро 20 лет, как я пришла на свою первую работу на телевидении, и с тех пор я не устаю признаваться в любви своей профессии. Это самое интересное, самое увлекательное приключение, которое могло случиться в жизни. Телевизионщики - это люди, работающие даже тогда, когда будто отдыхают. Это люди, которые, глядя на что-то, сразу превращают это в кадр, вдохновляются всем вокруг, воплощают идеи и создают тысячи часов телевизионного контента. Телевидение - огромный мир, который зрители не видят, ведь в сотню раз больше людей работает за кадром и именно они создают все то, что видит зритель. Поздравляю всех коллег с Днем работника телевидения и радиовещания и желаю всем сил и неисчерпаемого вдохновения!", - написала она в посте.

Поклонники присоединились к поздравлениям, а также отметили, что в таком наряде Катя выглядит "очень стройной" и "просто очаровательной".

Напомним, ранее мы писали про 5 украинских дизайнеров, у которых одеваются мировые звезды.

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