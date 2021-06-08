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Бугримова, Вольнова и другие звезды "зажгли" на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской "Каппадокии"

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Вторник 08 июня 2021 17:35
Бугримова, Вольнова и другие звезды "зажгли" на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской "Каппадокии" Показ Жана Грицфельдта (фото: пресс-служба)
Автор: Lite

Жан Грицфельдт - один из самых известных фешн-дизайнеров Украины, который проводит показы в необычных местах. В этом сезоне вместе с фестивалем воздушных шаров "Монгольфьерия" и организатором фестиваля Сергеем Скалько они отдают дань природе и возрождению - главной силе, вдохновляющей на новые идеи.

"В эпоху пандемии мы хотим напомнить всем, что сама природа наполняет нас энергией и дарит неудержимое желание мечтательных полетов", - комментирует дизайнер.

"Космическая" коллекция сезона осень-зима 2021/2022, которая вышла в преддверии 10-летия бренда Jean Gritsfeldt, имеет романтическое название "Мы заложники созвездий: Начало света". Она посвящена мечтателям и рассказывает историю о Вселенной и 12 знаков зодиака.

Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;

Дизайнер славится необычными показами (фото: Serge Bazilic, Александр Хомич)

"Мы убеждены, что каждый из нас, несмотря на астрологические прогнозы, сам выбирает, по какому вектору строить собственную жизнь и настроение", - отмечает Жан Грицфельдт.

Впервые образы коллекции появились в дебютном музыкальном клипе Жана Грицфельдта, который весной 2021 объявил о начале певческой карьеры.

Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;

Показ проходил на фестивале воздушных шаров (фото: Serge Bazilic, Александр Хомич)

В коллекции представлены космические принты, аксессуары из переработанного пластика, любимые дизайнерские пайетки и изображения самого харизматичного пришельца всех времен - Альфа. Коллекция Jean Gritsfeldt создана в коллаборации со стилистом Назаром Дидыком.

Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;"Космическая" коллекция от Жана Грицфельдта (фото: Serge Bazilic, Александр Хомич)

Среди гостей показа: солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, Виталина Ющенко, Ксения Бугримова, Светлана Вольнова, Вячеслав и Ирина Дюденко, Игорь Захаренко, Lilu и много других известных личностей.

Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;Бугримова, Вольнова и другие звезды &quot;зажгли&quot; на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской &quot;Каппадокии&quot;Звездные гости показа (фото: Serge Bazilic, Александр Хомич)

Ранее мы писали о другой коллекции, которую представил Жан Грицфельдт в рамках Ukrainian Fashion Week FW20-21 - Out Of System.

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