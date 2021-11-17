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Катя Осадча в стильному образі від українського дизайнера зачарувала мережу: дух захоплює

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Київ, Середа 17 листопада 2021 21:10
Катя Осадча в стильному образі від українського дизайнера зачарувала мережу: дух захоплює Катя Осадча (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)
Автор: Ольга Турчанікова

Днями в Києві пройшла церемонія вручення нагород дизайнерам Best Fashion Awards 2021. У номінації "Кращий чоловічий дизайнер" перемогли Ксенія і Антон Шнайдер. Кращим жіночим дизайнером стала Катя Сільченко та її бренд "the COAT". Нагороду "Прорив року" отримав дизайнер Руслан Багінський, а "Кращий дизайнер аксесуарів" - Валерія Гузема, "Guzema". Дизайнера Іван Фролов був відзначений премією за соціальну відповідальність. А Лілія Літковська - за підтримку молодих дизайнерів.

Захід зібрав безліч знаменитостей зі світу моди і шоу-бізнесу.

Катя Осадча прийшла на світську подію в образі від українського дизайнера Jean Gritsfeldt. Чорну сукню з об'ємним бантом на спині вартістю 450$ доповнили піджак, головний убір у вигляді тюрбана з великою брошкою посередині і туфлі на підборах.

Телеведуча використовувала фото в розкішному образі, щоб привітати колег з професійним святом.

Катя Осадча в стильному образі від українського дизайнера зачарувала мережу: дух захоплює
Катя Осадча в стильному образі від українського дизайнера зачарувала мережу: дух захоплюєКатя Осадча в образі від Jean Gritsfeldt (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

"Скоро 20 років, як я прийшла на свою першу роботу на телебаченні, і з тих пір я не втомлююся зізнаватися в любові своїй професії. Це найцікавіша пригода, яка могла трапитися в житті. Телевізійники - це люди, які працюють навіть тоді, коли ніби відпочивають. Це люди, які, дивлячись на щось, відразу перетворюють це в кадр, надихаються всім навколо, втілюють ідеї і створюють тисячі годин телевізійного контенту. Телебачення - величезний світ, який глядачі не бачать, адже в сотні разів більше людей працює за кадром і саме вони створюють все те, що бачить глядач. Вітаю всіх колег з Днем працівника телебачення і радіомовлення і бажаю всім сил і невичерпного натхнення!", - написала вона в пості.

Шанувальники приєдналися до привітань, а також відзначили, що в такому вбранні Катя виглядає "дуже стрункою" і "просто чарівною".

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 українських дизайнерів, у яких одягаються світові зірки.

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