От казаков до труб: стилист показала топ-7 главных моделей сапог на зиму

Девушки часто задают стилистам один и тот же вопрос: что делать, если самые модные модели сапог им не подходят.
Стилист Соня Горчакова в своем Instagram ответила, что этот факт был бы проблемой только в случае, если бы сапоги gia couture были единственной обувью на земле.
В нашем случае - мы просто выбираем другие сапоги. Или даже не сапоги, выбор обуви на сегодня огромный!
Стилист предложила пробежаться по моделям сапог, актуальных на сегодня. Эти модели подходят практически каждой. Аналоги можно найти в любом доступном вам магазине.
Самые стильные сапоги на зиму (instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист рассказала о главных обувных трендах на зиму.