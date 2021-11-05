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От казаков до труб: стилист показала топ-7 главных моделей сапог на зиму

Автор: Татьяна Турчаникова

Девушки часто задают стилистам один и тот же вопрос: что делать, если самые модные модели сапог им не подходят.

Стилист Соня Горчакова в своем Instagram ответила, что этот факт был бы проблемой только в случае, если бы сапоги gia couture были единственной обувью на земле.

В нашем случае - мы просто выбираем другие сапоги. Или даже не сапоги, выбор обуви на сегодня огромный!

Стилист предложила пробежаться по моделям сапог, актуальных на сегодня. Эти модели подходят практически каждой. Аналоги можно найти в любом доступном вам магазине.

Топ-7 самых стильных сапог на зиму

  • Жокейские сапоги

  • Трубы на устойчивом каблуке

  • Трубы на тонком, невысоком и средней высоты каблуке

  • Трубы на тракторе (как раз gia couture)

  • Сапоги по ноге на тракторе (в стиле Bottega Veneta)

  • Сапоги казаки (в стиле Isabel Marant)

  • Ботфорты на плоском ходу и на каблуке

  • И на платформе, и на устойчивом каблуке сразу

Самые стильные сапоги на зиму (instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист рассказала о главных обувных трендах на зиму.

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