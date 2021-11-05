От казаков до труб: стилист показала топ-7 главных моделей сапог на зиму

В нашем случае - мы просто выбираем другие сапоги. Или даже не сапоги, выбор обуви на сегодня огромный!

Стилист предложила пробежаться по моделям сапог, актуальных на сегодня. Эти модели подходят практически каждой. Аналоги можно найти в любом доступном вам магазине.

Топ-7 самых стильных сапог на зиму

Жокейские сапоги

Трубы на устойчивом каблуке

Трубы на тонком, невысоком и средней высоты каблуке

Трубы на тракторе (как раз gia couture)

Сапоги по ноге на тракторе (в стиле Bottega Veneta)

Сапоги казаки (в стиле Isabel Marant)

Ботфорты на плоском ходу и на каблуке

И на платформе, и на устойчивом каблуке сразу

Самые стильные сапоги на зиму (instagram.com/sonya_gorchakova_)