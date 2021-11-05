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Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму

Автор: Тетяна Турчанікова

Дівчата часто задають стилістам одне і те ж питання: що робити, якщо наймодніші моделі чобіт їм не підходять.

Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram відповіла, що цей факт був би проблемою тільки в разі, якби чоботи gia couture були єдиним взуттям на землі.

У нашому випадку - ми просто вибираємо інші чоботи. Або навіть не чоботи, вибір взуття на сьогодні величезний!

Стиліст запропонувала пробігтися по моделях чобіт, актуальних на сьогодні. Ці моделі підходять практично кожній. Аналоги можна знайти в будь-якому доступному вам магазині.

Топ-7 найстильніших чобіт на зиму

  • Жокейські чоботи

  • Труби на стійкому каблуці

  • Труби на тонкому, невисокому і середньої висоти підборах

  • Труби на тракторі (якраз gia couture)

  • Чоботи по нозі на тракторі (в стилі Bottega Veneta)

  • Чоботи козаки (в стилі Isabel Marant)

  • Ботфорти на плоскому ходу і на підборах

  • І на платформі, і на стійкому каблуці відразу

Найстильніші чоботи на зиму (instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст розповіла про головні взуттєві тренди на зиму.

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