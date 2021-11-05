Від козаків до труб: стиліст показала топ-7 головних моделей чобіт на зиму

Дівчата часто задають стилістам одне і те ж питання: що робити, якщо наймодніші моделі чобіт їм не підходять.
Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram відповіла, що цей факт був би проблемою тільки в разі, якби чоботи gia couture були єдиним взуттям на землі.
У нашому випадку - ми просто вибираємо інші чоботи. Або навіть не чоботи, вибір взуття на сьогодні величезний!
Стиліст запропонувала пробігтися по моделях чобіт, актуальних на сьогодні. Ці моделі підходять практично кожній. Аналоги можна знайти в будь-якому доступному вам магазині.
Найстильніші чоботи на зиму (instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст розповіла про головні взуттєві тренди на зиму.