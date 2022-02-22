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На каждый день: Кэти Перри показала расслабленный образ на прогулке с дочерью от Орландо Блума

Автор: RBC.UA

Кэти Перри вместе со своей дочерью от Орландо Блума попала в камеры папарацци. Певица вместе с полуторагодовалой Дейзи Дав отправилась в ботанический сад Санта-Барбары, расположенный в Мишн-Каньоне.

Звездная мама и ее дочь, как всегда, привлекли внимание поклонников по всему миру.

Эпатажная певица выбрала для прогулки расслабленный образ – бежевого оттенка платье-оверсайз и панаму ему в тон, которые дополнила коричневыми сандалиями. Завершала лук черная сумочка на тонком ремешке через плечо.

Дейзи нарядили в розово-белое клетчатое платье и розовые сандалии. Также ей подобрали термокружку кукольного цвета. Для малышки с белокурыми волосами такой образ подошел идеально. К слову, на более поздних фото с этой прогулки ребенка переодели в теплый костюм.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями в августе прошлого года. Дейзи первый ребенок Кэти Перри и второй для Орландо Блума, который воспитывает 11-летнего сына Флинна от топ-модели Миранды Керр. Интересно, что недавно в сети появилась информация, что Кэти беременна вторым ребенком.

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