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На кожен день: Кеті Перрі показала розслаблений образ на прогулянці з дочкою від Орландо Блума

Автор: RBC.UA

Кеті Перрі разом зі своєю дочкою від Орландо Блума потрапила в камери папараці. Співачка разом з півторарічною Дейзі Дав вирушила в ботанічний сад Санта-Барбари, розташований в Мішн-каньйоні.

Зіркова мама і її дочка, як завжди, привернули увагу шанувальників по всьому світу.

Епатажна співачка вибрала для прогулянки розслаблений образ – бежевого відтінку плаття-оверсайз і панаму в тон, які доповнила коричневими сандалями. Завершувала лук чорна сумочка на тонкому ремінці через плече.

Дейзі вбрали в рожево-білу картату сукню та рожеві сандалі. Також їй підібрали термокухоль лялькового кольору. Для малечі з білявим волоссям такий образ підійшов ідеально. До речі, на пізніших фото з цієї прогулянки дитину переодягли у теплий костюм.

Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками у серпні минулого року. Дейзі – перша дитина Кеті Перрі та друга для Орландо Блума, яка виховує 11-річного сина Флінна від топ-моделі Міранди Керр. Цікаво, що, нещодавно в мережі з'явилася інформація, що Кеті вагітна другою дитиною.

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