Бугримова, Вольнова та інші зірки "запалили" на унікальному показі Жана Гріцфельдта в українській "Каппадокії"
Жан Гріцфельдт - один з найвідоміших фешн-дизайнерів України, який проводить покази в незвичайних місцях. У цьому сезоні разом з фестивалем повітряних куль "Монгольф'єрія" і організатором фестивалю Сергієм Скалько вони віддають данину природі і відродженню - головній силі, що надихає на нові ідеї.
"В епоху пандемії ми хочемо нагадати всім, що сама природа наповнює нас енергією і дарує нестримне бажання мрійливих польотів", - коментує дизайнер.
"Космічна" колекція сезону осінь-зима 2021/2022, яка вийшла напередодні 10-річчя бренду Jean Gritsfeldt, має романтичну назву "Ми заручники сузір'їв: початок світла". Вона присвячена мрійникам і розповідає історію про Всесвіт і 12 знаків Зодіаку.
Дизайнер славиться незвичайними показами (фото: Serge Bazilic, Олександр Хомич)
"Ми переконані, що кожен з нас, незважаючи на астрологічні прогнози, сам вибирає, за яким вектором будувати власне життя і настрій", - зазначає Жан Грицфельдт.
Вперше образи колекції з'явилися в дебютному музичному кліпі Жана Грицфельдта, який навесні 2021 оголосив про початок співочої кар'єри.
Показ проходив на фестивалі повітряних куль (фото: Serge Bazilic, Олександр Хомич)
У колекції представлені космічні принти, аксесуари з переробленого пластику, улюблені дизайнерські паєтки і зображення самого харизматичного прибульця всіх часів - Альфа. Колекція Jean Gritsfeldt створена в колаборації зі стилістом Назаром Дідиком.
"Космічна" колекція від Жана Грицфельдта (фото: Serge Bazilic, Олександр Хомич)
Серед гостей показу: солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, Віталіна Ющенко, Ксенія Бугрімова, Світлана Вольнова, В'ячеслав та Ірина Дюденко, Ігор Захаренко, Lilu та багато інших відомих особистостей.
Зіркові гості показу (фото: Serge Bazilic, Олександр Хомич)
Раніше ми писали про іншу колекцію, яку представив Жан Гріцфельдт в рамках Ukrainian Fashion Week FW20-21 - Out Of System.