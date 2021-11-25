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Кендалл Дженнер и Белла Хадид - стильные подружки невесты на грандиозной свадьбе Лорен Перес

Автор: RBC.UA

Лорен Перез - предприниматель, креативный консультант и близкая подруга многих селебритис, включая Беллу Хадид и Кендалл Дженнер. А потому ее свадьба с Дэвидом Вальцером, исполнительным директором и управляющим партнером Electric Feel Entertainment, не могла пройти незамеченной. Несколько часов назад мир облетела радостная новость, дополненная шикарными фото.

По уровню роскоши церемония бракосочетания может сравниться с размахом свадьба Пэрис Хилтон. Убедитесь сами!

Для бракосочетания невеста выбрала платье от Веры Вонг. "Заходя в салон, я испытывала некоторую растерянность. Консультант спросила меня: "Что вы желаете?" И я ответила: "Хочу, чтобы все было простым, но особенным". Хочу почувствовать себя настоящей невестой и насладиться этим моментом, только чтобы платье не входило в комнату вперед меня", - вспоминает Лорен. Дэвид был одет в костюм Prada, созданный персонально для него. Ну а подружки невесты красовались в одинаковых платьях от Bec and Bridge.

Свадьба Лорен Перез (фото: instagram.com/laurenperez)

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