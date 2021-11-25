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Кендалл Дженнер і Белла Хадід - стильні подружки нареченої на грандіозному весіллі Лорен Перес

Автор: RBC.UA

Лорен Перез - підприємець, креативний консультант і близька подруга багатьох селебрітіс, включаючи Беллу Хадід і Кендалл Дженнер. А тому її весілля з Девідом Вальцером, виконавчим директором і керуючим партнером Electric Feel Entertainment, не могло пройти непоміченою. Кілька годин тому світ облетіла радісна новина, доповнена шикарними фото.

За рівнем розкоші церемонія одруження може зрівнятися з розмахом весілля Періс Хілтон. Переконайтеся самі!

Для одруження наречена обрала сукню від Віри Вонг. "Заходячи в салон, я відчувала деяку розгубленість. Консультант запитала мене: "Що ви бажаєте?"І я відповіла: "Хочу, щоб все було простим, але особливим". Хочу відчути себе справжньою нареченою і насолодитися цим моментом, тільки щоб сукня не входила в кімнату вперед мене", - згадує Лорен. Девід був одягнений в костюм Prada, створений персонально для нього. Ну а подружки нареченої красувалися в однакових сукнях від Bec and Bridge.

Весілля Лорен Перез (фото: instagram.com/laurenperez)

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