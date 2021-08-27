Кейп и кожаный тренч: Андре Тан показал самую трендовую верхнюю одежду на осень 2021
Осень в этом году будет яркой хотя бы потому, что один из главных трендов наступающего сезона - яркий цветной плащ-дождевик.
Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram показал, какие еще модели верхней одежды стоит приобрести к предстоящей осени.
Верхняя одежда на осень 2021: главные тренды
- Кожаный жакет
Выбирайте чуть удлиненную оверсайз-модель, чтобы под него поместились гольф, рубашка или джемпер. Комбинируйте его с полярными по фактуре материалами (деним, шерсть).
- Яркий плащ-дождевик
Прекрасная возможность добавить фактуры, интересного кроя или цвета в ваш повседневный образ. Для баланса наряда сочетайте с более структурированными вещами.
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- Кейп
Никогда не выходил из моды! Прекрасная нейтральная базовая вещь, сочетается как с трениками, так и с вечерним нарядом. Прекрасная инвестиция в гардероб!
Пальто с мягкой линией плеча
Обратите внимание на длину миди - это лучший выбор с точки зрения практичности. Мягкая линия добавит женственности и элегантности в ваш образ.
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- Животный принт
В любом его проявлении! Сразу развею ваши сомнения - это не выглядит вульгарно! Если боитесь выглядеть слишком ярко - выбирайте принты приглушенных оттенков (комбинация черного и белого, песочный цвет).
Трендовая верхняя одежда 2021 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
- Кожаный тренч
Тренч не сдает позиции уже несколько сезонов и постепенно перемещается в категорию базы. Но в этом сезоне без кожаного тренча вам просто нельзя выходить из дома! Три слова: женственно, вкусно, оригинально. И, конечно, только длина миди.
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