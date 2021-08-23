Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021
Лоферы - удобная обувь для ранней осени. В 2021 году самые актуальные модели - на толстой и рельефной подошве.
Об этом в своем блоге Instagram рассказала стилист Анастасия Хохлова.
Всем любителям лоферов советую начинать носить их как можно раньше, ведь их сезон довольно короткий.⠀
Осенью в тренде рифленая подошва (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Очень спорный вопрос о сочетании лоферов с носками. Всегда помним, что контрасты цвета в ногах будут делать их визуально больше - и определяемся с этим модным экспериментом в зависимости от своей фигуры. По мне, этот прием действительно подойдет немногим.
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С чем носить лоферы осенью 2021
- С шортами
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С кожаными брюками
- С костюмом
- С юбкой
- С джинсами
- С брюками
- С платьем
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Как носить лоферы осенью 2021 (фото: instagram.com/absolutely_nastya)
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