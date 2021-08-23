Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

Всем любителям лоферов советую начинать носить их как можно раньше, ведь их сезон довольно короткий.⠀

Осенью в тренде рифленая подошва (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Очень спорный вопрос о сочетании лоферов с носками. Всегда помним, что контрасты цвета в ногах будут делать их визуально больше - и определяемся с этим модным экспериментом в зависимости от своей фигуры. По мне, этот прием действительно подойдет немногим.