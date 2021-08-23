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Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

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Понедельник 23 августа 2021 19:47
Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021 Успеть надеть лоферы, пока не настала пора сапог и ботинок (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

Лоферы - удобная обувь для ранней осени. В 2021 году самые актуальные модели - на толстой и рельефной подошве.

Об этом в своем блоге Instagram рассказала стилист Анастасия Хохлова.

Всем любителям лоферов советую начинать носить их как можно раньше, ведь их сезон довольно короткий.⠀

Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021Осенью в тренде рифленая подошва (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Очень спорный вопрос о сочетании лоферов с носками. Всегда помним, что контрасты цвета в ногах будут делать их визуально больше - и определяемся с этим модным экспериментом в зависимости от своей фигуры. По мне, этот прием действительно подойдет немногим.

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

С чем носить лоферы осенью 2021

  • С ш​​​ортами

Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

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  • С кожаными брюками

Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

  • С костюмом

Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

  • С юбкой

Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

  • С джинсами

Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

  • С брюками

Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

  • С платьем

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Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

Как носить лоферы осенью 2021 (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Смотрите подборку украинских моделей, которые прославились необычной красотой на весь мир.

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