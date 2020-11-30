Кейт Миддлтон восхитила стройной фигурой в трендовом наряде любимого оттенка

Кейт Миддлтон - признанная икона стиля, образы которой копируют поклонники по всему миру - дала новый повод обсудить свой внешний вид. На странице герцогов Кембриджских появилось фото, приуроченное ко Дню святого Андрея, который отмечается 30 ноября и является официальным национальным днем Шотландии. В честь этого события админиинистраторы страницы нашли фото Кейт, сделанное в одной из поездок туда.



Кейт показала стильный образ (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Миддлтон была одета в стильный наряд своего любимого изумрудного оттенка. А чтобы почтить принимающую сторону, выбрала принт в клетку, традиционный для Шотландии. Образ Кейт составили пышная юбка, а также укороченный жакет, которые отлично подчеркнули стройную фигуру знаменитости. В дополнение к ним она подобрала крошечную зеленую сумочку, шарф такого же оттенка и черные перчатки. Волосы она распустила по плечам, а в макияже сделала акцент на глазах, которые подчеркнула с помощью зеленых теней. Получилось как всегда стильно и необычно! Фанаты засыпали Кейт комплиментами, отметив, что она прекрасна, как всегда.

Кейт в новом образе (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

К слову, несколько дней назад Кейт продемонстрировала еще один стильный образ. Герцогиня примерила лиловую блузу с пышным бантом и длинными рукавами-фонариками. В таком наряде она появилась перед интернет-пользователями, чтобы ответить на их вопросы в Instagram.

Ранее Миддлтон восхитила фанатов стильным нарядом для видеоконференции.