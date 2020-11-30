Кейт Міддлтон захопила стрункою фігурою в трендовому вбранні улюбленого відтінку

Кейт Міддлтон - визнана ікона стилю, образи якої копіюють шанувальники по всьому світу - дала новий привід обговорити свій зовнішній вигляд. На сторінці герцогів Кембриджських з'явилося фото, приурочене до Дня святого Андрія, який відзначається 30 листопада і є офіційним національним днем Шотландії. На честь цієї події адміністратори сторінки знайшли фото Кейт, зроблене в одній із поїздок туди.



Кейт показала стильний образ (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Міддлтон була одягнена в стильне вбрання свого улюбленого смарагдового відтінку. А щоб вшанувати приймаючу сторону, вибрала принт в клітку, традиційний для Шотландії. Образ Кейт склали пышна спідниця, а також укорочений жакет, які відмінно підкреслили струнку фігуру знаменитості. В додаток до них вона підібрала маленьку зелену сумочку, шарф такого ж відтінку і чорні рукавички. Волосся вона розпустила по плечах, а в макіяжі зробила акцент на очах, які підкреслила за допомогою зелених тіней. Вийшло як завжди стильно і незвично! Фанати засипали Кейт компліментами, зазначивши, що вона прекрасна, як завжди.

Кейт в новому образі (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, кілька днів тому Кейт продемонструвала ще один стильний образ. Герцогиня приміряла лілову блузу з пишним бантом і довгими рукавами-ліхтариками. У такому вбранні вона з'явилася перед інтернет-користувачами, щоб відповісти на їх питання в Instagram.

Раніше Міддлтон захопила фанатів стильним вбранням для відеоконференції.