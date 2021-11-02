Кардашьян в облегающей коже, Деми Мур в костюме на голое тело: лучшие образы з WSJ Innovators Awards

Вчера, 1 ноября, в Музее современного искусства Нью-Йорке состоялась торжественная церемония награждений от журнала WSJ. Награды на Magazine 2021 Innovator Awards присуждались известным людям, добившимся успехов в моде, искусстве, музыке и литературе.
Предлагаем полюбоваться самыми яркими образами церемонии.
Гостями вечера стали многие известные персон, среди которых Ким Кардашьян, которая также получила награду, Деми Мур, модель Карли Клосс, автогонщик Льюис Хэмилтон, бизнесвумен Эмили Ратаковски, дочь погибшего актера Пола Уокера Мидоу, актер Райан Рейнольдс и другие.
Звезды на церемонии WSJ Innovator Awards (фото: instagram.com/wsjmag)
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