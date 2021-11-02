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Кардашьян в облягаючій шкірі, Демі Мур в костюмі на голе тіло: кращі образи з WSJ Innovators Awards

Автор: Юлія Бойко

Вчора, 1 листопада, в Музеї сучасного мистецтва Нью-Йорку відбулася урочиста церемонія нагороджень від журналу WSJ. Нагороди на Magazine 2021 Innovator Awards присуджувалися відомим людям, які досягли успіхів у моді, мистецтві, музиці та літературі.

Пропонуємо помилуватися найяскравішими образами церемонії.

Гостями вечора стали багато відомих персон, серед яких Кім Кардашьян, яка також отримала нагороду, Демі Мур, модель Карлі Клосс, гонщик Льюїс Хемілтон, бізнесвумен Емілі Ратаковскі, дочка загиблого актора Пола Вокера Мідоу, актор Райан Рейнольдс та інші.

Зірки на церемонії WSJ Innovator Awards (фото: instagram.com/wsjmag)

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Кім КардашянДеми МурШоу-бізнес