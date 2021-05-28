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Кислотные цвета и заниженные джинсы: стилист рассказала о возвращении трендов из 90-х

Автор: Татьяна Турчаникова

Все мы не раз слышали фразу, мол, "мода циклична, мода возвращается". И вот настало время вспомнить, что она означает на практике - потому что в будущем в тренде снова будут фишки из 90-х: заниженная талия, кислотные цвета и сумки-багеты.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Майя Кривобокова.

Действительно, большинство горячих трендов из 90-х вернулось или вернутся совсем скоро. Естественно, вернулись они несколько в ином исполнении, но остались вполне узнаваемыми.

Заниженные джинсы, яркие цвета, сумки-багеты… Да-да, все эти стильные фишки из, казалось бы, далекого прошлого, снова привлекают наше внимание и становятся самыми жаркими трендами в 2021-м году.

Список самых модных вещей из 90-х, которые держатся в трендах 2021-го года

  • Брюки с заниженной талией

  • Велосипедки

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

  • Сандалии, которые назвают "папиными", а то "сандалиями деда"

  • Сумка-багет

  • Леггинсы

  • Кислотные цвета

  • Бейсболка

90-е снова "в деле" (фото: instagram.com/maya.prostyle)

Раньше стилист показала, какие джинсы уже вышли из моды и их пора выбросить.

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