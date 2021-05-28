Кислотні кольори і занижені джинси: стиліст розповіла про повернення трендів із 90-х

Дійсно, більшість гарячих трендів з 90-х повернулося або повернуться зовсім скоро. Природно, повернулися вони дещо в іншому виконанні, але залишилися цілком впізнаваними.

Занижені джинси, яскраві кольори, сумки-багети... так-так, всі ці стильні фішки зі, здавалося б, далекого минулого, знову привертають нашу увагу і стають найспекотнішими трендами в 2021-му році.

Список наймодніших речей з 90-х, які тримаються в трендах 2021-го року

Штани із заниженою талією

Велосипедки

Підходить всім: стиліст показала, з чим поєднувати зелений колір влітку 2021

Сандалі, які назвають "татовими" , а то й "сандалями діда"

Сумка-багет

Легінси

Кислотні кольори

Бейсболка

90-ті знову "у справі" (фото: instagram.com/maya.prostyle)