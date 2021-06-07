UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Комбинации и сарафаны: стилист назвала летние платья, которые всегда будут в моде

Автор: Татьяна Турчаникова

Сегодня в магазинах вы можете встретить летние платья на любой вкус, цвет, кошелек, фигуру. Но далеко не все из них будут актуальны этим летом.

Об этом рассказала в своем Instagram стилист Татьяна Холодова.

Специально для тех, кому сложно самостоятельно определить актульность, стилист подготовила Топ-5 платьев, которые всегда будут в моде. Приобретая любую из этих моделей, вы точно не ошибетесь.

Какие платья будут в моде всегда.

Комбинации на тонких бретельках - такие носили в прошлом и будут носить и в следующем сезоне.

Платья на запах. Всегда актуальная модель, которая подходит практически каждому типу женской фигуры.

Чайные платья, создают романтичный образ и смотрятся очень по-летнему.

С ремнем и принтом: стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021

Сарафаны. В тренде - разнообразные модели сарафанов.

Платья-рубашки тоже продержатся еще не один сезон, так что смело покупайте такое в свой гардероб.

Какие платья носить этим летом (фото: instagram.com/tanya.myname)

Смотрите также, какие джинсы уже не в тренде, так что не стоит их покупать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины платьестилист