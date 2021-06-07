Комбінації і сарафани: стиліст назвала літні сукні, які завжди будуть в моді

Спеціально для тих, кому складно самостійно визначити актульність, стиліст підготувала Топ-5 суконь, які завжди будуть в моді. Купуючи будь-яку з цих моделей, ви точно не помилитеся.

Які сукні будуть в моді завжди.

Комбінація на тонких бретельках - такі носили в минулому і будуть носити і в наступному сезоні.

Плаття на запах. Завжди актуальна модель, яка підходить практично кожному типу жіночої фігури.

Чайні сукні, створюють романтичний образ і виглядають дуже по-літньому.

З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

Сарафан. В тренді - різноманітні моделі сарафанів.

Сукні-сорочки теж протримаються ще не один сезон, тож сміливо купуйте таке в свій гардероб.

Які сукні носити цього літа (фото: instagram.com/tanya.myname)