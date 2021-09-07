Окрім кіс: стиліст показала топ-5 укладок на довге волосся для осені 2021
Власниці густого та пишного волосся - щасливиці, які легко можуть повторити найбільш затребувані укладання від блогерів, моделей і голлівудських зірок!
Стиліст Файїла Кадирова показала у своєму Instagram, на які тренди варто орієнтуватися цієї осені.
Перше: ефект вологого волосся, привіт з 90-х, в цьому сезоні знову в топі. Що ще можна зробити з волоссям, щоб виглядати, як голлівудська знаменитість?
Проділ краще залишати рівним (фото: instagram.com/josephineskriver)
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Стильні укладання на довге волосся на осінь 2021
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Класична коса у цьому сезоні збирається також ще й в хвіст - виходить стильно і незвично.
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- Недбалі хвилі досягаються як за допомогою спеціальної плойки, так і за допомогою звичайного "утюжка" для волосся - головне призвичаїтися.
- Чубчик-шторка - якщо хочеться чогось новенького, але робити стрижку якось страшно, раптом, вона швидко набридне?
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- Укладання в стилі Фари Фоссет - тут допоможуть круглі щипці для завивки волосся з великим діаметром.
- Гладке укладання з прямим проділом - вічна класика, якщо волосся в хорошому стані, кращої зачіски і не придумаєш!
Довге доглянуте волосся - це вже красиво! (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала, який твід буде в тренді цієї осені.