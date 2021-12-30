Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают "голые" платья: топ-10 горячих образов

Прозрачные платья в блестящих камнях уже давно волнуют модные сердца, но в будущем сезоне весна-лето 2022 – это настоящий хит. Похожие появились в коллекциях AMI, Tom Ford, Saint Laurent, Khaite, Givenchy и других брендов, уверенно вытеснив "скромные" наряды.

Многие дизайнеры также создали свои вариации на тему, вдохновившись девизом – чем больше оголенного тела, тем лучше. Этот тренд тут же перехватили знаменитости по всему миру, выбирая "голые" платья для красных ковровых дорожек, концертов, клипов и светских событий.