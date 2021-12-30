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Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают "голые" платья: топ-10 горячих образов

Автор: RBC.UA

Прозрачные платья в блестящих камнях уже давно волнуют модные сердца, но в будущем сезоне весна-лето 2022 – это настоящий хит. Похожие появились в коллекциях AMI, Tom Ford, Saint Laurent, Khaite, Givenchy и других брендов, уверенно вытеснив "скромные" наряды.

Многие дизайнеры также создали свои вариации на тему, вдохновившись девизом – чем больше оголенного тела, тем лучше. Этот тренд тут же перехватили знаменитости по всему миру, выбирая "голые" платья для красных ковровых дорожек, концертов, клипов и светских событий.

Мы собрали топ-10 звездных красавиц, которые обожают блистать в прозрачных платьях.

С каждым годом поклонниц "голых" платьев становится все больше. В уходящем году к рядам любительниц продемонстрировать свою фигуру под тончайшей тканью присоединилась Зои Кравиц, которая выбрала его для Met Gala, а также Ксения Мишина – актриса весьма часто стала устраивать откровенные съемки.

А вот Кендалл Дженнер, Рианна, Дуа Липа, Ирина Шейк и Тина Кароль уже стали настоящими "посланницами" этого тренда. Предлагаем полюбоваться самыми эффектными нарядами и вдохновиться на собственные стильные эксперименты будущим летом.

Зои Кравиц (фото: instagram.com/ysl)

Кали Учис (фото: instagram.com/kaliuchis)

Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Megan Thee Stallion​​​​​​​ (фото: instagram.com/theestallion)

Ирина Шейк​​​​​​​ (фото: instagram.com/irinashayk)

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

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Ранее мы писали, что Канье Уэст решил поселиться напротив Ким Кардашьян, от чего экс-жена не в восторге.

А еще смотрите, кто из знаменитых актрис победил в престижных конкурсах красоты.

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