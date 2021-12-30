Ксенія Мішина, Меган Фокс та інші зірки, які обожнюють "голі" сукні: топ-10 гарячих образів

Прозорі сукні в блискучих каменях вже давно хвилюють модні серця, але в майбутньому сезоні весна-літо 2022 – це справжній хіт. Схожі з'явилися в колекціях AMI, Tom Ford, Saint Laurent, Khaite, Givenchy та інших брендів, впевнено витіснивши "скромні" вбрання.
Багато дизайнерів також створили свої варіації на тему, надихнувшись девізом-чим більше оголеного тіла, тим краще. Цей тренд тут же перехопили знаменитості по всьому світу, вибираючи "голі" сукні для червоних килимових доріжок, концертів, кліпів і світських подій.
Ми зібрали топ-10 зіркових красунь, які обожнюють блищати в прозорих сукнях.
З кожним роком прихильниць "голих" суконь стає все більше. У році, що минає, до лав любительок продемонструвати свою фігуру під найтоншою тканиною приєдналася Зої Кравіц, яка вибрала його для Met Gala, а також Ксенія Мішина – актриса із завидною регулярністю стала влаштовувати відверті зйомки.
А ось Кендалл Дженнер, Ріанна, Дуа Ліпа, Ірина Шейк і Тіна Кароль вже стали справжніми "посланницями" цього тренда. Пропонуємо помилуватися найефектнішими вбраннями і надихнутися на власні стильні експерименти майбутнього літа.
Зої Кравіц (фото: instagram.com/ysl)
Калі Учис (фото: instagram.com/kaliuchis)
Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)
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