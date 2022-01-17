Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году

Тренд на мини заполонил подиум в прошлом сезоне и в этом набрал еще больше оборотов. И не только мини, но и микро-юбки, облегающие бедра джинсы, узкие брюки и леггинсы.
Стилист Ксения Господинова в Instagram рассказала, на какие юбки стоит обратить внимание в новом сезоне.
Saint Laurent, Prada, Missoni, Miu Miu и другие бренды показали, что 2022 год серьезно настроен на короткие юбки. Они могут быть яркими, с "металическим" цветом, с интересным акцентом и даже меховые.
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Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Рекомендация от стилиста: надевая такую экстравагантную вещь, делайте контрастный верх, например, максимально закрытый и неброский свитер или рубашку.
Можно сочетать с ботфортами, сапогами-трубами, грубыми ботинками. Весной — с лоферами на массивной подошве, можно под носок.
На примере последних коллекций всемирно известных брендов стилист разобрала трансформации мини в новом сезоне.
Так, дизайнеры Yves Saint Laurent предлагают выглядеть броско и ярко. Основные акценты:
Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Подсказки от Miu Miu:
Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Дизайнеры PRADA сфокусировались на:
Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Напомним, что ранее стилист Алина Некипелая рассказала, что стоит купить на зимней распродаже и как составить грамотную базу для холодного времени года.