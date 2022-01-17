Курс на мини: стилист рассказала, какие юбки мы будем носить в этом году

Saint Laurent, Prada, Missoni, Miu Miu и другие бренды показали, что 2022 год серьезно настроен на короткие юбки. Они могут быть яркими, с "металическим" цветом, с интересным акцентом и даже меховые.



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Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Рекомендация от стилиста: надевая такую экстравагантную вещь, делайте контрастный верх, например, максимально закрытый и неброский свитер или рубашку.

Можно сочетать с ботфортами, сапогами-трубами, грубыми ботинками. Весной — с лоферами на массивной подошве, можно под носок.

На примере последних коллекций всемирно известных брендов стилист разобрала трансформации мини в новом сезоне.

Так, дизайнеры Yves Saint Laurent предлагают выглядеть броско и ярко. Основные акценты:

заниженная талия

металлический финиш

юбки из меха

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Подсказки от Miu Miu:

микро юбки на заниженной талии

юбки миди на заниженной талии

мини платья

открытый торс

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Дизайнеры PRADA сфокусировались на:

мини с заниженной талией

ярких моно цветах

коже с эффектом потертости и старины

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)