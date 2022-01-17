RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році

Автор: Ольвія Агаркова

Тренд на міні заполонив подіум в минулому сезоні і в цьому набрав ще більше обертів. І не тільки міні, але і мікро-спідниці, облягаючі стегна джинси, вузькі штани і легінси.

Стиліст Ксенія Господинова в Instagram розповіла, на які спідниці варто звернути увагу в новому сезоні.

Saint Laurent, Prada, Missoni, Miu Miu та інші бренди показали, що 2022 рік серйозно налаштований на короткі спідниці. Вони можуть бути яскравими, з "металевим" кольором, з цікавим акцентом і навіть хутряні.


Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Рекомендація від стиліста: надягаючи таку екстравагантну річ, робіть контрастний верх, наприклад, максимально закритий і непомітний светр або сорочку.

Можна поєднувати з ботфортами, чобітьми-трубами, грубими черевиками. Навесні - з лоферами на масивній підошві, можна під шкарпетки.

На прикладі останніх колекцій всесвітньо відомих брендів стиліст розібрала трансформації міні в новому сезоні.

Так, дизайнери Yves Saint Laurent пропонують виглядати помітно і яскраво. Основні акценти:

  • занижена талія
  • металевий фініш
  • спідниці з хутра

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Підказки від Miu Miu:

  • мікро спідниці на заниженій талії
  • спідниці міді на заниженій талії
  • міні сукні
  • відкритий торс

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Дизайнери PRADA сфокусувалися на:

  • міні із заниженою талією
  • яскравих моно кольорах
  • шкірі з ефектом потертості і старовини

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Нагадаємо, що раніше стиліст Аліна Некипіла розповіла, що варто купити на зимовому розпродажі і як скласти грамотну базу для холодної пори року.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди