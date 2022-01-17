Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році

Saint Laurent, Prada, Missoni, Miu Miu та інші бренди показали, що 2022 рік серйозно налаштований на короткі спідниці. Вони можуть бути яскравими, з "металевим" кольором, з цікавим акцентом і навіть хутряні.



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Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Рекомендація від стиліста: надягаючи таку екстравагантну річ, робіть контрастний верх, наприклад, максимально закритий і непомітний светр або сорочку.

Можна поєднувати з ботфортами, чобітьми-трубами, грубими черевиками. Навесні - з лоферами на масивній підошві, можна під шкарпетки.

На прикладі останніх колекцій всесвітньо відомих брендів стиліст розібрала трансформації міні в новому сезоні.

Так, дизайнери Yves Saint Laurent пропонують виглядати помітно і яскраво. Основні акценти:

занижена талія

металевий фініш

спідниці з хутра

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Підказки від Miu Miu:

мікро спідниці на заниженій талії

спідниці міді на заниженій талії

міні сукні

відкритий торс

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Дизайнери PRADA сфокусувалися на:

міні із заниженою талією

яскравих моно кольорах

шкірі з ефектом потертості і старовини

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)