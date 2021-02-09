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Курс на весну: Кайли Дженнер блеснула идеальной фигурой в сочном зеленом мини-платье

Автор: Lite

Кайли Дженнер показала стильный образ в зеленых оттенках. Звезда вдохновила сеть яркими оттенками и своей красотой.

Сочные кадры Кайли показала в своем блоге сети Instagram.

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Кайли Дженнер показала новый образ, который сбил с ног своей свежестью и красотой. Модель, бизнесвумен и просто самая молодая миллиардерша в мире надела изумрудного оттенка мини-платье, которое дополнила кислотного цвета босоножками и сумочкой. Завершали аутфит очки в белой оправе и серьги-кольца. Кайли распустила длинные волосы по плечам, слегка завив их. Загорелое тело Дженнер и ее сочный аутфит просто покорили фолловеров, которых собралось в Instagram девушки уже более 200 миллионов.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Не забывайте есть вашу зелень", - написала молодая мама. "Я буквально не могу поверить в это совершенство", - первой не удержалась старшая сестра Кайли - Хлое Кардашьян - от восхищенного комментария. "О боже, эта зелень", "Я влюблена", "Ты нереальная", - отозвались остальные фолловеры.

Кайли обожает соблазнять сеть (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ранее Кайли продемонстрировала свою знаменитую фигуру в невероятно крошечном бикини голубого оттенка. Пляжный соблазнительный наряд младшая из сестер знаменитого семейства дополнила золотой цепочкой, которая подчеркивала изгибы тела Кайли. Вышло горячо!

Ранее мы писали, что Кайли поддерживает модный тренд на рваные платья. Девушка первая начала активно его демонстрировать в сети.

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Новости Украины модаКайли Дженнер
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