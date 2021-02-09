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Курс на весну: Кайлі Дженнер блиснула ідеальною фігурою в соковитому зеленому міні-платті

Автор: Lite

Кайлі Дженнер показала стильний образ в зелених відтінках. Зірка надихнула мережу яскравими відтінками і своєю красою.

Соковиті кадри Кайлі показала у своєму блозі мережі Instagram.

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Кайлі Дженнер показала новий образ, який збив з ніг своєю свіжістю і красою. Модель, бізнесвумен і просто наймолодша мільярдерка у світі одягла смарагдового відтінку міні-сукню, яка доповнила кислотного кольору босоніжками і сумочкою. Завершували аутфіт окуляри в білій оправі і сережки-кільця. Кайлі розпустила довгі коси по плечах, злегка завивши їх. Засмагле тіло Дженнер і її соковитий аутфіт просто підкорили фоловерів, яких зібралося в Instagram дівчини вже понад 200 мільйонів.

Кайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Не забувайте їсти вашу зелень", - написала молода мама. "Я буквально не можу повірити в цю досконалість", - першою не втрималася старша сестра Кайлі - Хлое Кардашьян - від захопленого коментаря. "О боже, ця зелень", "Я закохана", "Ти нереальна", - відгукнулися інші фоловери.

Кайлі обожнює спокушати мережу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раніше Кайлі продемонструвала свою знамениту фігуру в неймовірно крихітному бікіні блакитного відтінку. Пляжний спокусливий образ молодша з сестер знаменитого сімейства доповнила золотим ланцюжком, що підкреслював вигини тіла Кайлі. Вийшло гаряче!

Раніше ми писали, що Кайлі підтримує модний тренд на діряві сукні. Дівчина перша почала активно його демонструвати в мережі.

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Новини України модаКайли Дженнер
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