Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый день

Минималистичные украшения

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Маленькие, аккуратные цепочки, деликатные сережки и простые кольца без излишеств. Такие украшения легко подходят к разным стилям одежды и точно не смогут надоесть.



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Cерьги-кольца

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Классическая круглая форма сережек. Также, как и дизайн. Серьги-кольца могут быть простыми, ребристыми или выполненными с добавлением других интересных деталей.



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Серьги-гвоздики

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Классика, которая никогда не устареет! Идеально подойдут как на каждый день, так и для вечернего выхода. "Нарядность" украшения можно регулировать при помощи величины камня в гвоздике.



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Украшения с узлами

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Узлы могут быть как маленькие, так и большие. Но, в любом случае, эта фишка не скоро выйдет из моды. Поэтому смело покупай кольца, сережки и цепочки с узелками!



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Жемчужные украшения

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Искусственный и состаренный, обработанный и необработанный, новый и винтажный... Все это — жемчуг! Носите его как на шее, так и на сережках, кольцах и браслетах. Жемчужные украшения всегда в тренде! Со временем меняются только формы и вариации.

Биколор

Фаланговые кольца

Многослойность

Цепи

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)