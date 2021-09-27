Лаконично, но с изюминкой: стилист показала актуальные украшения на каждый день

Какие кольца, цепочки, браслеты, серьги купить, чтобы проносить не один год и чтобы они сочетались с любой одеждой? Главный совет стилиста-имиджмейкера Алины Некипелой в выборе украшений на каждый день - простой, лаконичный дизайн, но с изюминкой.
На своей странице в Instagram она разобрала актуальные модели и стили в украшениях.
Минималистичные украшения
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Маленькие, аккуратные цепочки, деликатные сережки и простые кольца без излишеств. Такие украшения легко подходят к разным стилям одежды и точно не смогут надоесть.
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Cерьги-кольца
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Классическая круглая форма сережек. Также, как и дизайн. Серьги-кольца могут быть простыми, ребристыми или выполненными с добавлением других интересных деталей.
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Серьги-гвоздики
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Классика, которая никогда не устареет! Идеально подойдут как на каждый день, так и для вечернего выхода. "Нарядность" украшения можно регулировать при помощи величины камня в гвоздике.
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Украшения с узлами
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Узлы могут быть как маленькие, так и большие. Но, в любом случае, эта фишка не скоро выйдет из моды. Поэтому смело покупай кольца, сережки и цепочки с узелками!
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Жемчужные украшения
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Искусственный и состаренный, обработанный и необработанный, новый и винтажный... Все это — жемчуг! Носите его как на шее, так и на сережках, кольцах и браслетах. Жемчужные украшения всегда в тренде! Со временем меняются только формы и вариации.
Биколор
Фаланговые кольца
Многослойность
Цепи
Напомним, ранее стилист показала самые модные головные уборы этой осени и зимы.