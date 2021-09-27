RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лаконічно, але з родзинкою: стиліст показала актуальні прикраси на кожен день

Автор: Марина Настевич

Які кільця, ланцюжки, браслети, сережки купити, щоб проносити не один рік і щоб вони поєднувалися з будь-яким одягом? Головна порада стиліста-іміджмейкера Аліни Некипілої у виборі прикрас на кожен день - простий, лаконічний дизайн, але з родзинкою.

На своїй сторінці в Instagram вона розібрала актуальні моделі і стилі в прикрасах.

Мінімалістичні прикраси

Маленькі, акуратні ланцюжки, делікатні сережки і прості кільця без надмірностей. Такі прикраси легко підходять до різних стилів одягу і точно не зможуть набриднути.



Сережки-кільця

Класична кругла форма сережок. Також, як і дизайн. Сережки-кільця можуть бути простими, ребристими або виконаними з додаванням інших цікавих деталей.



Сережки-цвяшки

Класика, яка ніколи не застаріє! Ідеально підійдуть як на кожен день, так і для вечірнього виходу. "Ошатність" прикраси можна регулювати за допомогою величини каменю в цвяшку.



Прикраси з вузлами

Вузли можуть бути як маленькі, так і великі. Але, в будь-якому випадку, ця фішка не скоро вийде з моди. Тому сміливо купуй каблучки, сережки та ланцюжки з вузликами!



Перлинні прикраси

Штучні і зістарені, оброблені і необроблені, нові і вінтажні... Все це - перли! Носіть їх як на шиї, так і на сережках, кільцях і браслетах. Перлинні прикраси завжди в тренді! З часом змінюються тільки форми і варіації.

Біколор

Фалангові кільця

Багатошаровість

Ланцюги

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Нагадаємо, раніше стиліст показала наймодніші головні убори цієї осені та зими.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди