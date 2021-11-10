UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Леди Гага в прозрачном шифоне, Сальма Хайек в золоте с головы до ног: как прошла премьера "Дом Gucci" в Лондоне

Автор: Ольга Турчаникова

Самый ожидаемый фильм этой осени - "Дом Gucci" выходит в прокат. Накануне состоялась премьера ленты в Лондоне, где собрался весь актерский состав ленты о фешн-империи: Леди Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер и другие. Приехала в британскую столицу также нынешняя "хозяйка" Gucci - актриса и жена Франсуа-Анри Пино Сальма Хайек.

Как и полагается, наряды знаменитости выбрали роскошные. Преимущественно - от легендарного модного дома. Предлагаем рассмотреть их в деталях.

Ярче всех блистала на красной дорожке исполнительница одной из главных ролей Леди Гага. Она была одета в темно-фиолетовое шелковое шифоновое платье-накидку со складками из новой коллекции #GucciLoveParade. Дополнили наряд колготки сеткой и ботинки на огромных каблуках, а также колье и серьги с крупными бриллиантами. Гага позировала в развевающемся наряде, не боясь показать белое нижнее белье, которое отчетливо просматривалось под роскошным платьем.

Леди Гага (фото: instagram.com/gucci)

Джаред Лето появился в Лондоне в синем бархатном жакете с шалевым лацканом и в тонких брюках, в прозрачной рубашке с запахом, в кожаных сапогах и в анатомическом клатче в форме сердца, украшенном кристаллами. Свой образ он завершил колье из коллекции #GucciHighJewelry Hortus Deliciarum.

Джаред Лето (фото: instagram.com/gucci)

Сальма Хайек надела популярное нынче платье из "жидкого" золота. Наряд с откровенным декольте помог ей выглядеть не хуже кричаще шикарных нарядов героев ленты.

Звезды на премьере фильма (фото: instagram.com/salmahayek; instagram.com/houseofguccimovie)

Исполнитель роли Маурицио Гуччи Адам Драйвер отдал дань безупречной классике. Он был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук.

Также смотрите на звезд, которые без макияжа кажутся другими людьми.

Читайте LITE в Google News
Сальма ХайекЛеди ГагаШоу-бизнесМодные тренды