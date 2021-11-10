Леді Гага в прозорому шифоні, Сальма Хайек в золоті з голови до ніг: як пройшла прем'єра "Будинок Gucci" в Лондоні

Найяскравіше блищала на червоній доріжці виконавиця однієї з головних ролей Леді Гага. Вона була одягнена в темно-фіолетове шовкове шифонове плаття-накидку зі складками з нової колекції #GucciLoveParade. Доповнили його колготки сіткою і черевики на величезних підборах, а також кольє і сережки з великими діамантами. Гага позувала в вбранні, не боячись показати білу нижню білизну, що чітко проглядалася під розкішною сукнею.

Леді Гага (фото: instagram.com/gucci)

Джаред Лето з'явився в Лондоні в синьому оксамитовому жакеті з шалевим лацканом і в тонких брюках, в прозорій сорочці з запахом, в шкіряних чоботях і в анатомічному клатчі у формі серця, прикрашеному кристалами. Свій образ він завершив кольє з колекції #GucciHighJewelry Hortus Deliciarum.

Джаред Лето (фото: instagram.com/gucci)

Сальма Хайек одягла популярне нині плаття з "рідкого" золота. Вбрання з відвертим декольте допомогло їй виглядати не гірше кричущо шикарних луків героїв стрічки.

Зірки на прем'єрі фільму (фото: instagram.com/salmahayek; instagram.com/houseofguccimovie)

Виконавець ролі Мауріціо Гуччі Адам Драйвер віддав данину бездоганній класиці. Він був одягнений в чорний костюм, білу сорочку і краватку.