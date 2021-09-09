Легинсы и ультрамодный пиджак: Эльза Хоск демонстрирует трендовый лук на выход

Экс-"ангел" Victoria`s Secret надела total look серо-бежевого оттенка: узкие брюки-легинсы со стрелками и штрипками, а также объемный укороченный пиджак от L'Academie. Дополнили их туфли на невысоком каблуке, а также черная сумка The Row и крупные солнцезащитные очки. Волосы Эльза взбила, уложив прядями, а макияж выполнила с помощью косметики своей собственной линии.

Эльза Хоск в новом образе (фото: instagram.com/hoskelsa)

В сети восхитились не только стилем знаменитости, но и ее точеной фигурой. Модель стала мамой совсем недавно: в феврале этого года она родила дочь, которую назвала Тууликки Джоан. Вскоре после этого события Хоск опубликовала большое эссе о своем опыте родов, подробно описав все в нескольких постах Instagram.