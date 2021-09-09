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Легінси і ультрамодний піджак: Ельза Хоск демонструє трендовий лук на вихід

Автор: RBC.UA

Ельза Хоск регулярно радує фанатів образами на всі випадки життя. Нове вбрання шведської супермоделі підійде для виходу в світ: воно вдало підкреслює фігуру, виглядає спокусливо і неймовірно стильно.

Для свого блогу дівчина зробила кілька знімків в даному луці.

Екс-"ангел " Victoria's Secret одягла total look сіро-бежевого відтінку: вузькі штани-легінси зі стрілками і штрипками, а також об'ємний укорочений піджак від L'academie. Доповнили їх туфлі на невисокому каблуці, а також чорна сумка The Row і великі сонцезахисні окуляри. Волосся Ельза збила, уклавши пасмами, а макіяж виконала за допомогою косметики своєї власної лінії.

Ельза Хоск в новому образі (фото: instagram.com/hoskelsa)

У мережі захопилися не тільки стилем знаменитості, але і її витонченою фігурою. Модель стала мамою зовсім недавно: в лютому цього року вона народила дочку, яку назвала Тууліккі Джоан. Незабаром після цієї події Хоск опублікувала великий нарис про свій досвід народження, детально описуючи все в декількох постах Instagram.

Також Ельза Хоск нещодавно показала, як носити шкіряні штани цієї осені.

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