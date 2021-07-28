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Летние распродажи: стилист дала топ-5 советов, как не потратить лишнего на сейлах

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Среда 28 июля 2021 18:03
Летние распродажи: стилист дала топ-5 советов, как не потратить лишнего на сейлах Как правильно покупать вещи на распродажах (фото: pexels.com)
Автор: RBC.UA

В магазинах горячая пора - сезон летних распродаж! Во время них на покупках можно сэкономить до 70 % своего бюджета. Но часто то, что купили на скидках, отправляется в мусорку: из-за потери формы, цвета и качества.

Специально для читателей РБК-Украина стилист Елена Мудренко рассказала, как во время летних распродаж не потеряться в скидках и не купить и не потратить лишнего, сообщает "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Секреты выгодного шопинга на сейлах

  • Все мировые сети распродают свои коллекции с невероятной скоростью, поэтому нужно реагировать очень быстро. Вы можете заранее присмотреться к старой коллекции, сохранить нужные вещи в вашем "списке желаний" или сфотографировать в отдельный альбом. А когда начнутся распродажи, сразу покупать.

Поэтому дежурить под торговым центром не требуется. Стоит только загрузить себе на телефон специальное приложение, которое будет отслеживать старт распродажи во всех магазинах.

  • Второй секрет: перед шопингом разобрать свой гардероб и составить список нужных вещей. Порядок в шкафу - это страховка от покупки так называемых дубликатов.

Летние распродажи: стилист дала топ-5 советов, как не потратить лишнего на сейлахНе спешите нагребать ненужное (фото: pexels.com)

Например, у вас уже есть 5 одинаковых белых футболок и 5 разных пар джинсов - и вообще ваш гардероб не очень разнообразен, начинайте с его разбора и составления списка необходимых вещей.

  • Третий лайфхак - не ждите тотальных распродаж. Ведь так можно вообще остаться без покупок.
  • А еще стоит присмотреться к осенним и зимним лукам. Их также часто "выбрасывают" на сейлы с привлекательными ценами.

"Если вам нужен обычный базовый тренч на осень, не теряйте возможности приобрести его сейчас. Ведь позже его вывесят по полной цене".

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  • Четвертый совет: когда на сейле ничего уже не осталось, обращайте внимание на акции. Например, два по цене одного. Если прийти в магазин с 2-3-мя друзьями, можно выгодно скупиться.

  • И последний секрет: если не знаете, что купить, берите базовую одежду. А если сомневаетесь, нужна ли вам вещь, спросите у себя: "Купила бы я эту вещь, если бы на нее не было такой большой скидки?".

Раньше стилист назвала топ-3 признака, что джинсы пора выкинуть.

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