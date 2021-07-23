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Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные

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Пятница 23 июля 2021 19:01
Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные Какие джинсы пора выбросить (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Мода стремительно меняется, но не меняется лишь одно - миром правит минимализм. Вряд ли найдется человек, который ни разу не носил джинсовую одежду. Даже приверженцы других стилей нет-нет - да и прикупят себе вещь из денима.

И, самое интересное, у большинства из нас есть те самые джинсы, которые лежат и ждут своего часа: когда похудею, когда снова войдут в моду, просто жалко выбросить.

Стилист Майя Кривобокова рассказала в своем блоге в Instagram, что можно смело оставить ждать времени, "когда похудею", а что оставлять и, тем более, носить никак нельзя.

Три главных знака, что деним вышел из моды

  • Слишком облегающая джинсовая одежда
  • Супердраная джинсовая одежда
  • Одежда с декором

Джинсовая рубашка: выбирайте модели оверсайз, модели по фигуре могут подождать пару сезонов, выкидывать не стоит, мода циклична. Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные

Юбка, на которой слишком много рваностей и потертостей уже не в тренде, можно смело от такой избавляться.

Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные

В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

То же самое - с шортами, избавляемся и не жалеем.

Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные

Джинсовое платье носить рекомендуется без декора, поясов и ремешков, минимализм "решает".

Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные

Юбку-миди выбирайте прямую и без кнопок-застежек.

Уберите клеш и танкетку: стилист дала топ-9 советов, как выглядеть стройнее и выше

Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные

Если джинсовая куртка, то оверсайз светлых оттенков.

Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные

Джинсовый жилет тоже стоит оставить, если он оверсайз-размера, а вот приталенные модели и, тем более, короткие давно остались в прошлом.

Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные

Джинсовые вещи, которые пора выбросить (фото: instagram.com/maya.prostyle)

Раньше стилист рассказала, как выбрать платье-комбинацию, чтобы она хорошо сидела.

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