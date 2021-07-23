Пора выкинуть: стилист назвала топ-3 знака, что джинсы уже не модные

Мода стремительно меняется, но не меняется лишь одно - миром правит минимализм. Вряд ли найдется человек, который ни разу не носил джинсовую одежду. Даже приверженцы других стилей нет-нет - да и прикупят себе вещь из денима.

И, самое интересное, у большинства из нас есть те самые джинсы, которые лежат и ждут своего часа: когда похудею, когда снова войдут в моду, просто жалко выбросить.

Стилист Майя Кривобокова рассказала в своем блоге в Instagram, что можно смело оставить ждать времени, "когда похудею", а что оставлять и, тем более, носить никак нельзя.