Лето в городе: как выглядеть стильно, когда за окном +30

Как быть стильной в жару: советы и приемы

1. Натуральные ткани: хлопок, лен, шелк, конопля, бамбук, тонкая шерсть. Я предпочитаю смесовые ткани, когда к натуральным волокнам добавляют до 15-20 % синтетики или искусственных волокон, так одежда меньше мнется и более износоустойчива.



Хлопок можно брать в чистом виде, обычно он ведет себя в носке хорошо. Искусственное волокно вискоза – тоже приятна к телу, имеет гигроскопичность близкую к натуральным волокнам. Единственный минус вискозы – она тоже сильно мнется, так что спасаемся смесовыми тканями с ней.



Синтетика тоже может быть прохладной, если использовать следующий прием.



2. Не обтягиваемся! Даже если вы возьмете натуральные волокна, но фасон, который будет плотно облегать ваше тело – это вас не спасет от жары. Максимально свободные силуэты, которые дают возможность воздуху проходить между телом и тканью – это идеальное решение для жарких дней. При таком силуэте можно спокойно использовать и многослойность, и длинные рукава, и брюки, юбки.



3. Многослойность – один из приемов стильного образа – да, возможна в жару. В качестве первого слоя используем свободные топы, футболки, кроп-топы и майки. В качестве второго: свободные рубашки любой длины, жилеты и жакеты. Кстати, эти вторые слои помогают выглядеть более собранно и элегантно в офисе, когда сарафан не уместен.



4. Делайте ставку на интересный крой, детали: вырезы, разрезы, рюши и воланы, асимметрия, деконструктивизм, кружево и вышивка. Когда не хочется надевать на себя сто одежек, именно этот прием помогает выглядеть не так как все. Конечно, такие вещи не назовешь универсальными и базовыми, часто они приедаются, но как же эффектно они выглядят.





Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Принты. Добавляйте принтованную вещь к однотонной, сочетайте несколько принтов вместе, добавляйте принт в обуви и сумке – это то, что выделит вас.



6. Украшения. Один из немногих, доступных приемов для создания стильного и законченного образа летом. Пользуйтесь!

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)