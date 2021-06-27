Літо в місті: як виглядати стильно, коли за вікном +30

Як бути стильною в спеку: поради та прийоми

1. Натуральні тканини: бавовна, льон, шовк, конопля, бамбук, тонка шерсть. Я віддаю перевагу сумішеві тканини, коли до натуральних волокон додають до 15-20% синтетики або штучних волокон, так одяг менше мнеться і більш зносостійкий.



Бавовну можна брати в чистому вигляді, зазвичай вона поводиться в носінні добре. Штучне волокно віскоза - теж приємна до тіла, має гігроскопічність близьку до натуральних волокон. Єдиний мінус віскози - вона теж сильно мнеться, так що рятуємося сумішевими тканинами з нею.



Синтетика теж може бути прохолодною, якщо використовувати наступний прийом.



2. Не обтягуємось! Навіть якщо ви візьмете натуральні волокна, але фасон, який буде щільно облягати ваше тіло – це вас не врятує від спеки. Максимально вільні силуети, які дають можливість повітрю проходити між тілом і тканиною – це ідеальне рішення для жарких днів. При такому силуеті можна спокійно використовувати і багатошаровість, і довгі рукави, і штани, спідниці.



3. Багатошаровість - один із прийомів стильного образу - так, можлива в спеку. В якості першого шару використовуємо вільні топи, футболки, кроп-топи і майки. В якості другого: вільні сорочки будь-якої довжини, жилети і жакети. До речі, ці другі шари допомагають виглядати більш зібрано і елегантно в офісі, коли сарафан недоречний.



4. Робіть ставку на цікавий крій, деталі: вирізи, розрізи, рюші і волани, асиметрія, деконструктивізм, мереживо і вишивка. Коли не хочеться надягати на себе сто одежинок, саме цей прийом допомагає виглядати не так як всі. Звичайно, такі речі не назвеш універсальними і базовими, часто вони приїдаються, але як же ефектно вони виглядають.





Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Принти. Додавайте принтовану річ до однотонної, поєднуйте кілька принтів разом, додавайте принт у взутті і сумці – це те, що виділить вас.



6. Прикраси. Один з небагатьох, доступних прийомів для створення стильного і закінченого образу влітку. Користуйтеся!

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)