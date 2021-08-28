Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021

Чек-лист обуви на осень 2021:

Пока не очень холодно - носим туфли, с ремешком на пятке, с небольшим каблуком, балетки с квадратными и острыми носами, лодочки, лоферы и брогги как на классической подошве, так и на массивной. Обувь на платформе уже заняла лидирующую позицию у модниц, у некоторых брендов появилась обувь на танкетке. Самые смелые носят с ярким носком.



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Ботинки с узкой голенью, казаки, челси классические и на толстой подошве, ботинки со шнурками в армейском стиле, ботинки с квадратными носами.





Приспущенные сапоги с широким голенищем/гормошки, трубы, жокейские сапоги как на тонкой, так и на тракторный подошве, в стиле 70-х, когда похолодеет.





Ботфорты на толстой подошве, в обтяжку и даже с широким голенищем. Ботфорты на каблуке и супер длинные, до половины бёдер.





Отдельно напишу про обувь с нестандартным каблуком, тоже в лидерах, чем необычнее каблук, тем интереснее.





Меховая обувь, унты - это больше к холодной осени и к зиме.



Кеды и кроссовки базовые, нейтрального цвета, больше подойдут подо все. Можно на небольшой платформе и не очень массивные.

Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)