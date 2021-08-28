Лофери, челсі і козаки: стиліст розповіла, яке взуття ми будемо носити восени 2021

Чек-лист взуття на осінь 2021:

Поки не дуже холодно - носимо туфлі, з ремінцем на п'яті, з невеликим каблуком, балетки з квадратними і гострими носами, човники, лофери і броггі як на класичній підошві, так і на масивній. Взуття на платформі вже зайняло лідируючу позицію у модниць, у деяких брендів з'явилося взуття на танкетці. Найсміливіші носять з яскравим носком.



⠀

Черевики з вузькою гомілкою, козаки, челсі класичні і на товстій підошві, черевики зі шнурками в армійському стилі, черевики з квадратними носами.





Приспущені чоботи з широкою халявою/гормошки, труби, жокейські чоботи як на тонкій, так і на тракторній підошві, в стилі 70-х, коли похолоднішає.





Ботфорти на товстій підошві, в обтяжку і навіть з широкою халявою. Ботфорти на підборах і супер довгі, до половини стегон.





Окремо напишу про взуття з нестандартним каблуком, теж в лідерах, чим незвичніше каблук, тим цікавіше.





Хутряне взуття, унти - це більше до холодної осені і до зими.



Кеди і кросівки базові, нейтрального кольору, більше підійдуть під все. Можна на невеликій платформі і не дуже масивні.

Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)