Лучше всего для офиса: стилист показала, какие костюмы в тренде осенью 2021

Осень! Время учебы и возвращения из отпусков на работу. Чтобы вернуться в университеты и офисы красиво, стоит нарядиться соответствующе.

Что в тренде? Костюмы по типу пижамы, то есть из строящихся тканей, верх как рубашка, на много пуговиц, без четких плеч. Такой костюм будет вашей инвестицией и его можно носить и на учебу, и в офис, и на светскую тусовку, и на отдых летом.

Как нарядиться в офис осенью (фото: instagram.com/hoskelsa)

Выбирая костюм, смотрите на качество ткани, идеально: шелк, вискоза, тенсель. Можно носить осенью с тренчем и лоферами, или с любой другой удобной обувью, взять тоут или, если на вечеринку, мюли / босоножки и маленькую сумочку.

Какие костюмы актуальные сейчас и на осень⠀

Костюмы с брюками. Причем брюки длинные и свободные, по типу палаццо или прямые, или клеш от колена в стиле 70-х, из разных тканей. А пиджак - удлиненный.

В показах были модели свободного полуприлегающего кроя, с плечами на вылет (авторское название) и были варианты длинные и слегка приталенные. Для любителей показывать талию.

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Костюмы с юбкой мини, если носите такую длину, конечно. Выбирайте яркие цвета, зеленый, лаванда, и, внимание, жакет должен быть в этом комплекте укороченный.

Трикотажные костюмы с юбками и брюками, с шортами. Асимметрия в трикотаже, юбки и кропы из трикотажа. Царство трикотажа в этом сезоне.

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Какие костюмы в тренде в 2021 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)