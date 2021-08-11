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Найкраще для офісу: стиліст показала, які костюми в тренді восени 2021

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Середа 11 серпня 2021 18:09
Найкраще для офісу: стиліст показала, які костюми в тренді восени 2021 Готуємося до осені заздалегідь (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь! Час навчання і повернення з відпусток на роботу. Щоб повернутися в університети та офіси красиво, варто вбратися відповідно.

Стиліст Анна Мішаєва у своєму Instagram зібрала добірку костюмів, які будуть особливо актуальними восени 2021.

Що в тренді? Костюми за типом піжами, тобто з тканин, що будуються, верх як сорочка, на багато гудзиків, без чітких плечей. Такий костюм буде вашою інвестицією і його можна носити і на навчання, і в офіс, і на світську тусовку, і на відпочинок влітку.

Найкраще для офісу: стиліст показала, які костюми в тренді восени 2021Як вбратися в офіс восени (фото: instagram.com/hoskelsa)

Вибираючи костюм, дивіться на якість тканини, ідеально: шовк, віскоза, тенсель. Можна носити восени з тренчем і лоферами, або з будь-яким іншим зручним взуттям, взяти тоут або, якщо на вечірку, мюлі / босоніжки і маленьку сумочку.

Які костюми актуальні зараз і на осінь⠀

  • Костюми з брюками. Причому штани довгі і вільні, по типу палаццо або прямі, або кльош від коліна в стилі 70-х, з різних тканин. А піджак - подовжений.

Найкраще для офісу: стиліст показала, які костюми в тренді восени 2021

У показах були моделі вільного напівприлеглого крою, з плечима на виліт (авторська назва) і були варіанти довгі і злегка приталені. Для любителів показувати талію.

Найкраще для офісу: стиліст показала, які костюми в тренді восени 2021Найкраще для офісу: стиліст показала, які костюми в тренді восени 2021

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  • Костюми зі спідницею міні, якщо носите таку довжину, звичайно. Вибирайте яскраві кольори, зелений, лаванда, і, увага, жакет повинен бути в цьому комплекті укорочений.

Найкраще для офісу: стиліст показала, які костюми в тренді восени 2021

  • Трикотажні костюми зі спідницями і брюками, з шортами. Асиметрія в трикотажі, спідниці і кропи з трикотажу. Царство трикотажу в цьому сезоні.

База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

Найкраще для офісу: стиліст показала, які костюми в тренді восени 2021Найкраще для офісу: стиліст показала, які костюми в тренді восени 2021Які костюми в тренді в 2021 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раніше стиліст розповіла, як виглядати на два розміри менше.

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