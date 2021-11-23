С любовью к планете: топ-5 любимых аксессуаров Кейт Миддлтон из экоматериалов

Сумка

Сумка Mini Holly от Tusting - новинка в коллекции герцогини. Созданная из переработанной кожи вручную, она удачно вписалась в гардероб Кейт.

Колье

Кейт обожает украшения с буквами и тайными знаками. Потому кулон от Daniella Draper с инициалами ее детей - G, C и L - герцогиня приняла особо тепло. Известно, что ювелирный дизайнер, удостоенный знака Butterfly Mark от Positive Luxury, использует в изделиях переработанные материалы.

Кеды

Кроссовки от Французского бренда удачно дополнили не один лук герцогини. Он известен своими экологической направленностью: марка использует кожу без хрома, а также радует прозрачностью всей цепочки поставок.

Серьги

Monica Vinader - еще один любимый дизайнер ювелирных изделий жены принца Уильяма. Серьги с зелеными камнями Кейт выбирает для массы поводов. Этот британский бренд использует переработанное золото и серебро в своих изделиях, а также компенсирует выбросы CO2.

Ожерелье