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З любов'ю до планети: топ-5 улюблених аксесуарів Кейт Міддлтон з екоматеріалів

Автор: Ольга Турчанікова

Герцогиня Кембриджська належить до числа найбільш затятих послідовниць екоруху в моді. Вона любить використовувати ті ж вбрання кілька разів, не нехтує мас-маркетом і купує речі з перероблених матеріалів.

Найулюбленіші аксесуари герцогині зі значком "еко" - в нашій добірці.

Сумка

Сумка Mini Holly від Tusting - новинка в колекції герцогині. Створена з переробленої шкіри вручну, вона вдало вписалася в гардероб Кейт.

Кольє

Кейт обожнює прикраси з буквами і таємними знаками. Тому кулон від Daniella Draper з ініціалами її дітей - G, C і L - герцогиня прийняла особливо тепло. Відомо, що ювелірний дизайнер, удостоєний знака Butterfly Mark від Positive Luxury, використовує у виробах перероблені матеріали.

Кеди

Кросівки від французького бренду вдало доповнили не один лук герцогині. Він відомий своїми екологічною спрямованістю: марка використовує шкіру без хрому, а також радує прозорістю всього ланцюжка поставок.

Сережки

Monica Vinader - ще один улюблений дизайнер ювелірних виробів дружини принца Уільяма. Сережки з зеленими каменями Кейт вибирає для маси приводів. Цей британський бренд використовує перероблене золото і срібло в своїх виробах, а також компенсує викиди CO2.

Колье

Читайте про головний тренд новорічної моди, який показали Кейт Міддлтон, Леді Гага, Зої Кравіц та інші знаменитості.

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