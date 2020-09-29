Маша Ефросинина в полностью прозрачном платье за 14 300 грн взбудоражила соблазнительными танцами

Маша Ефросинина не часто выходит в свет и посещает вечеринки, но каждое ее появление на мероприятии – модная сенсация. Она умеет покорить публику выбором наряда и аксессуаров и блистать, приковывая взгляды. Так, ведущая поделилась в Instagram фото и видео в неожиданном провокативном образе.

Маша выбрала соблазнительное и эффектное черное кружевное прозрачное платье от бренда DRESSTOIMPRESS дизайнера Ольги Слонь с разрезом сзади и лентами-завязками на шее, а также подкладкой, имитирующей белье, и декоративными пуговицами спереди. Стоимость впечатляющего провокационного наряда – 14 323 грн.

Ведущая дополнила лук массивными свисающими серебряными сережками и босоножками с тонким ремешком на щиколотке. Она собрала волосы в хвост и сделала простую , но эффектную прическу и не слишком броский макияж с акцентом на глаза.

Телеведущая не только с удовольствием позировала, а также устроила соблазнительные танцы под одобрительные возгласы гостей.

Фото: spazio.ua

Поклонники Маши пришли в восторг от ее появления на светской вечеринке в столь смелом образе. "Ох, ракета, Марийка", - подписала кадры дизайнер Ольга Слонь.

Очень красивая

Фигура

Маша, какая Вы красавица! ІИ этот наряд выгодно подчеркивает фигуру

Зажигалочка

Божественна

Какой шикарный образ

Необычно, не ожидали такой наряд, приглянулся он ,красивый!

Очень круто

Просто шикарная

Неотразимы

Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассекретила, в каком образе муж считает ее самой сексуальной.

Кстати, Маша Ефросинина вызвала фурор фото в прозрачном нюдовом топе и эффектном брючном костюме.