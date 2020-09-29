Маша Ефросинина в полностью прозрачном платье за 14 300 грн взбудоражила соблазнительными танцами

Ведущая удивила появлением в кружевном прозрачном вечернем туалете
Маша Ефросинина не часто выходит в свет и посещает вечеринки, но каждое ее появление на мероприятии – модная сенсация. Она умеет покорить публику выбором наряда и аксессуаров и блистать, приковывая взгляды. Так, ведущая поделилась в Instagram фото и видео в неожиданном провокативном образе.
Маша выбрала соблазнительное и эффектное черное кружевное прозрачное платье от бренда DRESSTOIMPRESS дизайнера Ольги Слонь с разрезом сзади и лентами-завязками на шее, а также подкладкой, имитирующей белье, и декоративными пуговицами спереди. Стоимость впечатляющего провокационного наряда – 14 323 грн.
Ведущая дополнила лук массивными свисающими серебряными сережками и босоножками с тонким ремешком на щиколотке. Она собрала волосы в хвост и сделала простую , но эффектную прическу и не слишком броский макияж с акцентом на глаза.
Телеведущая не только с удовольствием позировала, а также устроила соблазнительные танцы под одобрительные возгласы гостей.
Фото: spazio.ua
Поклонники Маши пришли в восторг от ее появления на светской вечеринке в столь смелом образе. "Ох, ракета, Марийка", - подписала кадры дизайнер Ольга Слонь.
Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассекретила, в каком образе муж считает ее самой сексуальной.
Кстати, Маша Ефросинина вызвала фурор фото в прозрачном нюдовом топе и эффектном брючном костюме.