Маша Єфросиніна у повністю прозорій сукні за 14 300 грн розбурхала спокусливими танцями

Ведуча здивувала появою в мереживному прозорому вечірньому туалеті
Маша Єфросиніна не часто виходить у світ і відвідує вечірки, але кожна її поява на заході – модна сенсація. Вона вміє підкорити публіку вибором вбрання та аксесуарів і блищати, привертаючи погляди. Так, ведуча поділилася в Instagram фото і відео в несподіваному провокативному образі.
Маша обрала спокусливе і ефектну чорну мереживну прозору сукню від бренду DRESSTOIMPRESS дизайнера Ольги Слонь з розрізом ззаду і стрічками-зав'язками на шиї, а також підкладкою, що імітує білизну, і декоративними гудзиками спереду. Вартість вражаючого провокаційного вбрання – 14 323 грн.
Ведуча доповнила лук масивними звисаючими срібними сережками і босоніжками з тонким ремінцем. Вона зібрала волосся в хвіст і зробила просту, але ефектну зачіску і не надто яскравий макіяж з акцентом на очі.
Телеведуча не тільки з задоволенням позувала, а також влаштувала спокусливі танці під схвальні вигуки гостей.
Фото: spazio.ua
Шанувальники Маші прийшли в захват від її появи на світській вечірці в такому сміливому образі. "Ох, ракета, Марійка", - підписала кадри дизайнер Ольга Слонь.
Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розсекретила, у якому образі чоловік вважає її найсексуальнішою.
До речі, Маша Єфросиніна викликала фурор фото в прозорому нюдовом топі і ефектному брючному костюмі.