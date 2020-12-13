Массивная платформа и никакого декора: Андре Тан показал, какие сапоги актуальны зимой 2020-2021

Украинский дизайнер Андре Тан недавно показал на примерах, какой свитер стоит носить этой зимой, а какие модели лучше оставить в магазине, так как они уже давно не в тренде.
На этот раз в своем Instagram Андре рассказал и показал, какие сапоги актуальны зимой 2020-2021, подчеркнув, что "новые сапоги - это лекарство, а на лекарствах не экономят".
"Тренды этой зимы.
Жокейские сапоги
Выбирайте модель, держащую форму. Нос должен быть в меру круглым. Отдайте предпочтение лаконичным моделям, декоративные молнии больше не актуальны.
С декором
Когда дело касается сапог, лучше чтобы декора не было вообще. Но если вы очень хотите сделать акцент - выбирайте обувь с лаконичными цепями.
Ботфорты
Ботфорты не должны быть вульгарными, обратите внимание на лаконичные модели. Кстати, попробуйте поэкспериментировать и присмотреться к варианту “кот в сапогах”.
Правильное сочетание
Замша и кожа на одном ботинке - странное сочетание. А вот контраст разноцветной кожи выглядит очень даже интересно.
На платформе
Если вы хотите приобрести нейтральную пару обуви, которая будет сочетаться как с классическим пуховиком, так и со спортивной курткой, то обратите внимание на сапоги на массивной платформе. А вот сапоги на танкетке стоит выбросить", - написал Андре.
Напоминаем, что недавно украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно оживить любой образ в холодный сезон.