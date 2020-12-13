Масивна платформа і ніякого декору: Андре Тан показав, які чоботи актуальні взимку 2020-2021

Український дизайнер Андре Тан нещодавно показав на прикладах, який светр варто носити цієї зими, а які моделі краще залишити в магазині, так як вони вже давно не в тренді.

На цей раз у своєму Instagram Андре розповів і показав, які чоботи варто придбати взимку 2020-2021, підкресливши, що "нові чоботи - це ліки, а на ліках не економлять".

"Тренди цієї зими.

Жокейські чоботи

Вибирайте модель, тримає форму. Ніс повинен бути в міру круглим. Віддайте перевагу лаконічним моделям, декоративні блискавки більше не актуальні.

З декором

Коли справа стосується чобіт, краще щоб декору не було взагалі. Але якщо ви дуже хочете зробити акцент - вибирайте взуття з лаконічними ланцюгами.

Ботфорти

Ботфорти не повинні бути вульгарними, зверніть увагу на лаконічні моделі. До речі, спробуйте поекспериментувати і придивитися до варіанту "кіт у чоботях".

Правильне поєднання

Замша та шкіра на одному черевику - дивне поєднання. А ось контраст різнокольорової шкіри виглядає дуже навіть цікаво.

На платформі

Якщо ви хочете придбати нейтральну пару взуття, яка буде поєднуватися як з класичним пуховиком, так і зі спортивною курткою, то зверніть увагу на чоботи на масивній платформі. А ось чоботи на танкетці варто викинути", - написав Андре.

Які чоботи в тренді (фото: andre_tan_official/)

Нагадуємо, що нещодавно український дизайнер Андре Тан розповів, як правильно оживити будь-який образ у холодний сезон.