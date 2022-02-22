UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Майли Сайрус и Джаред Лето снялись в новой рекламе известного бренда

Автор: Сергей Кулик

Джаред Лето, Майли Сайрус и Снуп Догг отправились на банкет в самый центр Лос-Анджелеса на Голливудский бульвар в рамках новой кампании премиум-бренда Gucci.

Об этом сообщает издание Dazed

В кампании под названием Gucci Love Parade показан праздник как в прямом, так и в визуальном смысле. Зрителю предлагается насладиться сценами, в которых Джаред Лето, Майли Сайрус и Снуп Догг, встречаются на роскошном банкете с ликером на столах цвета драгоценных камней, изысканными угощениями, и, конечно же, полными образами от модного дома. Как выясняется позже, неторопливое и пафосное застолье превращается в дикую вечеринку с отрывающимися Джаредом и Майли.

Над созданием фотографий для новой кампании работали звездные фотографы Мерт Алаш и Маркус Пигготт.

"Моя мама воспитала меня как набожного поклонника красоты. Создавая коллекцию, я думал об этом, о даре мечтать, без которого я не могу обойтись, об ауре кино, которая порождает мифологию", - говорит об источниках вдохновения креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

Ранее мы рассказывали о лучших стритстайл-образах на Неделе моды в Нью-Йорке

Читайте LITE в Google News
Модные тренды