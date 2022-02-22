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Майлі Сайрус і Джаред Лето знялися в новій рекламі відомого бренду

Автор: Сергій Кулик

Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг вирушили на банкет в самий центр Лос-Анджелеса на голлівудський бульвар в рамках нової кампанії преміум-бренду Gucci.

Про це повідомляє видання Dazed

У кампанії під назвою Gucci Love Parade показано свято як в прямому, так і у візуальному сенсі. Глядачеві пропонується насолодитися сценами, в яких Джаред Лето, Майлі Сайрус і Снуп Догг, зустрічаються на розкішному банкеті з лікером на столах кольору дорогоцінних каменів, вишуканими частуваннями, і, звичайно ж, повними образами від модного будинку. Як з'ясовується пізніше, неквапливе і пафосне застілля перетворюється на дику вечірку Джаредом і Майлі, які відриваються.

Над створенням фотографій для нової кампанії працювали зіркові фотографи Мерт Алаш і Маркус Пігготт.

"Моя мама виховала мене як побожного шанувальника краси. Створюючи колекцію, я думав про це, про дар мріяти, без якого я не можу обійтися, про ауру кіно, яка породжує міфологію", - говорить про джерела натхнення креативний директор Gucci Алессандро Мікеле.

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