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Меган Маркл вышла в эфир в платье за 840 грн. Теперь его сметают с прилавков

Автор: Lite

Меган Маркл, которая недавно показала новое роскошное кольцо, во время видеозвонка по Facetime с телеведущим Джеймсом Корденом "засветилась" в дешевом платье. Тем самым жена принца Гарри очень удивила своих поклонников и фанатов Королевской семьи по всему миру.

Внимание на "дешевый" образ Маркл обратили журналисты британского таблоида Metro.

Отмечается, что муж Меган вместе с ведущим The Late Late Show позвонили 39-летней беременной герцогине в эфире шоу. Маркл вышла на связь, и на ней было платье голубого цвета.

Скриншот из видео

Так вот. Когда этот ролик распространилось в сети, представитель бренда Velvet Torch из Лос-Анджелеса заявил, что герцогиня была одета в платье его марки со сборками с пышными рукавами.

В Instagram-аккаунте бренда даже появился коллаж, на котором соединены скриншоты описанного наряда и кадры с Маркл.

"Итак, это произошло сегодня!" - гласит подпись под постом.

В таком платье ходит Меган Маркл

Интересно, что стоимость этого такого наряда составляет всего 30 долларов, а это около 840 гривен.

По информации Metro, как только поклонники герцогини узнали бренд платья, они моментально его раскупили.

"Мне нужен этот наряд, потому что он был на Меган", - сказала одна из покупательниц.

А другая удивилась: "Я думала, что платье стоит не менее 300 долларов".

На сегодняшний день на сайте бренда можно купить это платье лишь по предварительному заказу.

В таком платье была Меган Маркл (фото: instagram.com/velvettorch)

Ранее мы писали, что принц Гарри назвал настоящую причину переезда в США.

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Новости Украины Меган Маркл
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